Кристиан Нобоа: "Тяжело играть в мороз, но потом понимаешь, что это Россия"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа посетовал на слабую игру команды в концовке матча 22-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:0). Казанцы забили гол во втором тайме, но в заключительном отрезке едва не пропустили ответный.

– Разница между таймами как раз была только в забитом голе, - цитирует "Бизнес online" Нобоа. - Мы всю игру искали возможности забить гол, и именно во втором это получилось.

– Почему от матчу к матчу команда либо пропускает в концовках, либо близка к этому, как было сегодня?

– Это сложная ситуация. Мы уже разговаривали с главным тренером на эту тему. С "Анжи" в прошлом туре пропустили, сегодня чуть не повторили это. Нам нужно больше концентрации и больше тренироваться. Надо делать выводы, почему мы допускаем такие ошибки.

– Взаимопонимания в центре поля с Подберезкиным и Могилевцем уже удалось найти?

– Да, это было просто сделать, потому что они оба умные игроки, с ними легко играть. Мы быстро нашли контакт.

– Насколько трудно было перейти к минусовой температуре после теплых условий, в которой команда готовилась к игре?

– На самом деле тяжело из-за низких температур и мороза, особенно когда начинаешь разминаться и играть. Тяжело идет мяч, но потом понимаешь, что это Россия, и мы должны адаптироваться к этой температуре.