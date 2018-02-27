Кристиан Нобоа: "Таких человеческих отношений, как с Бердыевым, у меня с Манчини не было"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа в интервью "Реальному времени" рассказал о своем отношении к наставнику "Зенита" Роберто Манчини. Футболист объяснил, чем итальянский специалист отличается от главного тренера казанцев Курбана Бердыева.

– Роберто Манчини сделал опору на аргентинских футболистов. Вам легче было приспособиться к их манере игры ввиду одного языка, близости менталитета, футбольной культуры, южноамериканского понимания игры?

– Хотелось бы сказать, что в России, в российском клубе нужно адаптироваться не к аргентинцам или к какой-то другой национальности. Мы же выступаем в российском чемпионате и нам надо приспосабливаться к нему, к российской действительности. У меня в принципе в "Зените", ни с Манчини, ни с кем-то еще проблем не было.

– Вообще с Манчини какие у вас отношения сложились?

– Таких человеческих отношений, как с Курбаном Бекиевичем у меня с Манчини не было. Чисто профессиональные. Бердыев мог с тобой присесть, объяснить все вопросы, обсудить все моменты, а здесь были чисто профессиональные отношения.

– Манчини как человек открытый или закрытый? Итальянцы все-таки в большинстве своем люди открытые.

– Не знаю, может быть он и был открытым с другими игроками, может быть. Но со мной отношения были чисто профессиональными, рабочими.