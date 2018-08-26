Кристиан Нобоа: "Сейчас все силы и мысли о реабилитации"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Операция слава Богу прошла успешно (24 августа в Барселоне. - Прим. "СЭ")! Спасибо всем за сообщения и поддержку которую вы мне оказываете! Сейчас все силы и мысли о реабилитации, - написал Нобоа в Твиттере.

Напомним, что 32-летний игрок получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1). Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев.

Нобоа из-за травмы "крестов" выбыл до конца года