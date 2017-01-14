Кристиан Нобоа: "Считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа рассказал, что тяжело адаптировался к России после перехода в "Рубин" в 2007 году. 31-летний хавбек отметил, что большое влияние на его карьеру оказала супруга.

– Первый год в России был очень сложным, – цитирует пресс-служба ФИФА Нобоа. – У меня возникли большие проблемы с адаптацией к местной культуре, климату. В Казани все говорили только на русском языке, английским никто не владел. Да я и сам не говорил по-английски, так что было сложно. С семьей я первое время поддерживал связь с помощью телефонных звонков, позже активно начали использовать интернет.

Все изменилось, когда я встретил свою будущую супругу (Ольга Романова. – Прим. "СЭ"). Она помогла мне изучить язык и культуру. В моей жизни начались большие перемены, после чего я понял, что сам сильно изменился. После этого я стал чаще попадать в состав "Рубина", мы сразу выиграли чемпионат России. Всегда говорил, что многие из моих достижений – заслуга жены.

Считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским (смеется). Я не лучшим образом говорю на русском, но достаточно хорошо могу выразить свою мысль, что очень важно. Мой старший сын хорошо говорит по-испански, и младший хорошо его понимает, хотя отвечает на русском. Моя жена теперь тоже может говорить на испанском.