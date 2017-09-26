Кристиан Нобоа: "Рубин" нашел меня случайно - Бердыев смотрел другого игрока, а понравился я"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что "Рубин" в 2007 году случайно нашел его в то время, как Курбан Бердыев просматривал другого игрока. Он также добавил, что Бердыев и наставник санкт-петербургского клуба Роберто Манчини – сильные специалисты, на тренировках которых он всегда учится чему-то новому.

Напомним, хавбек играл под руководством Бердыева в казанской команде с 2007 по 2011 год и в "Ростове" с 2015 по 2017 год.

– Говорят, что "Рубин" вас нашел случайно: Бердыев смотрел другого игрока, а понравились вы. Это так?

– Да, это правда. Он хотел нападающего, причем даже из другой команды! Просто так получилось, что он играл в том матче против нас, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Нобоа. - Я помню, что очень хорошо провел ту встречу. Мне передали слова Бердыева: "Не хочу нападающего, хочу вот того парня, полузащитника". Когда я впервые оказался в сборной Эквадора, мы встретились с Курбаном Бекиевичем, поговорили. Он сказал, что хочет подписать меня, что видит во мне потенциал.



– Как Бердыеву удается заразить игроков своими идеями? Вплоть до того, что, когда он покидает команду, ключевые футболисты уходят вместе с ним.

– Во-первых, он очень хороший человек. Бердыев всегда скажет тебе все прямо, в глаза, а не будет что-то говорить за спиной. Во-вторых, это сильный специалист. На тренировках он всегда объясняет, что хочет видеть от тебя на поле. Бердыев создает единый механизм, чтобы каждый знал свою роль и выполнял свои задачи. Он довольно жесткий тренер, но это помогает ему добиваться результата. Игроки учатся у него многому.



– Футбол Бердыева и футбол Манчини – две разные философии. Тяжело перестраиваться в "Зените"?

– Я не сказал бы, что это совершенно разные философии и стили игры. Оба очень любят тактику, уделяют ей много времени. Манчини сильный специалист, я каждый день учусь у него чему-то, точно так же, как когда-то на тренировках Бердыева.