Кристиан Нобоа: "Ростову" нужно успокоиться и наконец забить"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после матча 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:0) посетовал на реализацию голевых моментов. По словам хавбека, ростовчанам необходимо отдохнуть и поработать над завершающей стадией атак.

Отметим, что три предыдущих встречи в первенстве желто-синие завершили с этим же счетом.

- Нам была нужна победа в этом матче, чтобы подняться в турнирной таблице и обрести уверенность, - приводит "Р-Спорт" слова Нобоа. - Мы здорово защищались, создавали моменты, но нам не удалось добиться успеха - забить.

Очень обидно, что у команды уже столько матчей один и тот же результат. Команда устала, у нас был очень плотный график, много игр, в том числе еврокубки. Мне кажется, это сказывается на результате.

Нам нужно успокоиться, отдохнуть и обрести больше концентрации, а также отработать завершающую стадию атак, чтобы не повторять ошибок прошлых игр и наконец забить.