23:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Ростову" нужно успокоиться и наконец забить"

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Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после матча 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:0) посетовал на реализацию голевых моментов. По словам хавбека, ростовчанам необходимо отдохнуть и поработать над завершающей стадией атак.

Отметим, что три предыдущих встречи в первенстве желто-синие завершили с этим же счетом.

 
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Ростов " - 0:0. Зрители так и не дождались голов."Ростов" припас голы для ЦСКА и "Спартака"?

- Нам была нужна победа в этом матче, чтобы подняться в турнирной таблице и обрести уверенность, - приводит "Р-Спорт" слова Нобоа. - Мы здорово защищались, создавали моменты, но нам не удалось добиться успеха - забить.

Очень обидно, что у команды уже столько матчей один и тот же результат. Команда устала, у нас был очень плотный график, много игр, в том числе еврокубки. Мне кажется, это сказывается на результате.

Нам нужно успокоиться, отдохнуть и обрести больше концентрации, а также отработать завершающую стадию атак, чтобы не повторять ошибок прошлых игр и наконец забить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170409/1118875126.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Басист

С днюхой, Крис! Забейте хотя бы один, и всё попрёт)

23:43

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