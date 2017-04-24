14:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Ростову" не хватает мотивации в чемпионате России? Не согласен"

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Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подчеркнул, что команда не обращала внимания на безголевую серию в чемпионате России, которая составила пять матчей. При этом хавбек уверен, что желто-синие занимали бы более высокое место в турнирной таблице, если бы смогли реализовать моменты в этих встречах.

 
Суббота. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 3:0. Кристиан НОБОА (слева) и Денис ГЛУШАКОВ.Кристиан Нобоа: "Принял извинения Глушакова после игры"

– Знаменитый нападающий "Ростсельмаша" Сергей Андреев считает, что после матчей с "Баварией", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" вам в чемпионате России не хватает мотивации. Так ли это? - вопрос Нобоа.

– Не согласен. Посмотрите, как мы действуем на поле, как футболисты отдаются борьбе. Единственная проблема состояла в том, что мы долго не могли забить. Реализуй хотя бы несколько моментов и "Ростов" был бы уже на четвертом месте.

– Почему не получалось забить на протяжении пяти матчей кряду?

– Это футбол. Поверьте, мы очень хотим побеждать. Моменты есть, а голов нет.

– Сильно давила на команду эта серия?

– Не обращали внимания. На тренировках отрабатываем различные варианты, все у нас получается. Было бы ужасно, не создавай "Ростов" моменты. Но они есть. К тому же мы и не пропускали в этих играх.

– В чем секрет молодого вратаря Медведева? Человек дебютировал в премьер-лиге только в нынешнем сезоне и уже 772 минуты не пропускает.

– Никита – хороший вратарь, давно в команде. Он здорово проявил себя, смог достойно заменить Джанаева. Вся команда помогает Медведеву, отсюда и результат. (Сергей АСТАХОВ)

Полная версия интервью Кристиана Нобоа

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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RoyalHunter

ну вообще-то Ростов за ЛЕ борется

14:55