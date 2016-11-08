Кристиан Нобоа: "Предпочел играть только в теплую погоду"

Полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа рассказал, что решиться на переезд в Россию в 2007 году ему помогли семейные ценности. В чемпионате России эквадорец также выступал за "Рубин", "Динамо".

– Тогда мне помогло то, что я впитал в семье: готовность идти на жертвы, дисциплинированность и сила воли, – цитирует пресс-служба ФИФА Нобоа. – Мне всегда больше нравилась жара, нежели холод. Конечно, я бы предпочел играть в футбол только в теплую погоду! (Смеется.)