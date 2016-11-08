Кристиан Нобоа: "Предпочел играть только в теплую погоду"

Полузащитник "Ростова" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа рассказал, что решиться на переезд в Россию в 2007 году ему помогли семейные ценности. В чемпионате России эквадорец также выступал за "Рубин", "Динамо".
– Тогда мне помогло то, что я впитал в семье: готовность идти на жертвы, дисциплинированность и сила воли, – цитирует пресс-служба ФИФА Нобоа. – Мне всегда больше нравилась жара, нежели холод. Конечно, я бы предпочел играть в футбол только в теплую погоду! (Смеется.)
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Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=11/news=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%