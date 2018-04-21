Кристиан Нобоа: "Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что соперник надежно играл в обороне. Эквадорец открыл счет в игре, эффектно пробив в касание.

– Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво, – цитирует официальный сайт "Рубина" Нобоа.

– Сколько за сезон планируете забить?

– Не знаю, как пойдет! Сегодня забил, но гол трудовой получился. Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья, одно очко. Смотрим дальше.

– Почему не получилось выиграть?

– "Ростов" тоже очень хорошо играл сегодня. Оборона у них действовала хорошо, компактно. Не было момента, чтобы они рассыпались. Это футбол, надо смотреть дальше.