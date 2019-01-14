Кристиан Нобоа: "Порвав связки, решился поставить брекеты. Надеюсь, улыбка будет голливудской!"

Эквадорский полузащитник "Зенита", продолжающий восстановление после разрыва крестообразных связок колена, ответил на вопросы журналистов во время клубного медосмотра.

– Что вы думаете о "Фенербахче" – вопрос Нобоа.

– Это будут очень сложные игры, особенно та, что на выезде – на своем поле турецкие команды традиционно сильны, а их болельщики не умолкают все 90 минут. Но нам нужно быть спокойными, не допускать ошибок и постараться забить – ведь всем известно, что гол в гостях стоит в два раза дороже.

– Когда вы решили заняться зубами? (Нобоа поставил себе брекеты – Прим. "СЭ")

– Я давно об этом думал, но все как-то руки не доходили. А через две недели после того, как порвал связки, наконец, решился. Скоро их снимут. Надеюсь, улыбка получится голливудской! (Егор БЫЧКОВ)​