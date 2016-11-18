Кристиан Нобоа: "Полиция не помешала нам перед матчем с "Рубином"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после матча против "Рубина" (0:0) отметил, что визит следственного комитета в отель команды не помешал игрокам готовиться к сегодняшнему поединку. Днем представители СК РФ пришли в гостиницу, в которой находились футболисты донского клуба, чтобы допросить нападающего Сердара Азмуна. Позже эту информацию опровергли.

– Очень холодно. Обе команды хотели играть, но тяжелый мяч, погода, - приводит "Бизнес Online" слова Нобоа. - Трудно поддерживать концентрацию в таких условиях. Хорошо, что обошлось без травм. Кудряшов? Да, он долго приходил в себя, но когда мяч в такой холод попадает в игрока, становится вдвойне больнее.

– Для вас игра в Казани особенная?

– Нет, не особенная. Хорошая игра, отличный стадион, но не более.

– Может, стоит из-за такого холода переносить матчи в южные регионы или проводить игры в другое время?

– Наверное, да, потому что очень тяжело играть в таких условиях.

– Помешала ли вся суматоха с полицией в отеле перед игрой?

– Я не понимаю, зачем это так много обсуждают. Все эти разговоры не помешали нам сегодня.

– Давление перед игрой в связи с разными факторами ощущалось?

– Нет, настраивались как на обычную игру. Для нас каждая игра сравнима с финалом, тренеры знают, как приводить игроков в максимальную концентрацию к каждой игре. Мы всегда играем на максимум, через не могу. Также будем готовиться и к следующей игре с "Баварией".

– Как-то особенно поддерживали Сердара Азмуна?

– Мы все понимаем, что это футбол. Раньше его все здесь любили, сейчас он в другой команде, и мы на это не обращали внимание.