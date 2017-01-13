Кристиан Нобоа: "Пока не готов сказать, где продолжу карьеру"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа на данный момент не готов говорить, покинет ли он команду во время зимнего трансферного окна. Как ранее сообщал "СЭ", в услугах 31-летнего эквадорца заинтересован "Зенит", а также еще один российский клуб.

– О своем будущем и продолжении карьеры пока говорить ничего не могу. Когда появятся новости, вы все узнаете. Все у меня нормально, тренируюсь, – сказал Нобоа. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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