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Кристиан Нобоа: "Пока не готов сказать, где продолжу карьеру"

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Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа на данный момент не готов говорить, покинет ли он команду во время зимнего трансферного окна. Как ранее сообщал "СЭ", в услугах 31-летнего эквадорца заинтересован "Зенит", а также еще один российский клуб.

– О своем будущем и продолжении карьеры пока говорить ничего не могу. Когда появятся новости, вы все узнаете. Все у меня нормально, тренируюсь, – сказал Нобоа. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Али Узденов: "При определенных условиях готовы отпустить Нобоа в "Зенит"//
Али Узденов: "Нобоа серьезно думает над предложением "Зенита"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень плохой мальчик

Зенит? Он как пылесос,заглатывает всё,что найдет на своем пути.

13:33

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