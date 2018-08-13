Кристиан Нобоа: "Первый тайм был никакой"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после победы в Казани над "Рубином" (1:0) в третьем туре чемпионата России поделился эмоциями от игры.

- Это была очень тяжелая игра. Тем более, мы играли в меньшинстве. Сейчас самое главное - три очка. Первый тайм у нас был просто никакой. "Рубин" играл очень хорошо. После перерыва мы играли лучше. Этот "Рубин" отличается от прошлогоднего. Курбан Бердыев строит свою команду, поэтому, думаю, этот сезон у Казани будет лучше.

- Реально ли вернуться в Казань в третий раз?

- Не знаю (улыбается). Сейчас я чувствую себя в Петербурге очень хорошо. У меня хорошие отношения с тренером. Мне больше доверяют. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Все о чемпионате России по футболу