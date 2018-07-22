Кристиан Нобоа - о Манчини: "Он не говорил мне прямо - мол, уходи, здесь ты играть не будешь"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Роберто Манчини. В феврале эквадорец на правах аренды переходил в "Рубин".



- Что же все-таки случилось зимой? Почему вы решили покинуть "Зенит"?

- Я видел, что Манчини…. как бы это сказать… Он не говорил мне прямо – мол, уходи, здесь ты играть не будешь. Я просто чувствовал, что в меня не верят. На всех тренировках я очень хотел показать себя с лучшей стороны, в редкие минуты, когда играл, очень старался, доказывал, что могу играть.



Но ничего не менялось – я по-прежнему часто оставался на скамейке запасных. При этом хотел иметь регулярную игровую практику, поэтому и принял предложение "Рубина". Думаю – лучше уйду и буду спокойно играть в Казани, где мне дают шанс, чем останусь в "Зените" без очевидных перспектив.

- Почему вы их не видели? И что, на ваш взгляд, помешало вам выиграть конкуренцию?

- Это вопрос лучше задать Манчини. Я всегда на сто процентов выкладывался на тренировках, повторюсь, претензий мне никто не предъявлял, за пять, десять отводимых мне минут на поле я старался показать свой максимум. Но потом все вновь шло по замкнутому кругу.

- Может быть, вы просто не вписывались в тактические схемы Манчини?

- Не знаю. Я очень хотел играть в "Зените", а Манчини мне лично ничего не говорил. Впрочем, такое бывает – один игрок нравится тренеру, другой нет. Ничего страшного.