Кристиан Нобоа: "Не жалею, о своем переходе в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" отметил, что не собирается уходить из "Зенита". Хавбек также добавил, что не жалеет о своем переходе в питерскую команду.

- Неужели за все это время ни разу не пожалели о том, что перешли в "Зенит"?

- Нет, нет. Таких мыслей у меня не было. Не переживаю. Понимаю, что не могу выходить на поле в каждом матче. Но уверен в своих силах и готов доказывать свою состоятельность. Как я уже сказал, чувствую, что в тех матчах, когда выхолодил на поле, выглядел хорошо.

- Если все-таки и дальше не будете играть, зимой попросите клуб и главного тренера отпустить вас в аренду?

- Честно, даже не думал об этом. До зимы еще далеко. Сейчас я не нервничаю. Хочу показать тренеру, что готов принести пользу "Зениту". Если даже меня выпустят на пять минут, постараюсь доказать, что достоин находиться в этой команде. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще много матчей. Я спокоен, но в то же время, конечно, хочу играть.

- А ведь в "Рубине" у Курбана Бердыева вы бы сейчас были ключевым футболистом… Он ведь вас звал летом?

- Нет, не готов сейчас об этом говорить. Разговор между футболистом и тренером должен остаться между нами. К Бердыеву всегда буду относиться хорошо. Но я игрок "Зенита". (Виталий АЙРАПЕТОВ)