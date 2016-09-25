Кристиан Нобоа: "Надеюсь, порадуем болельщиков в матче с ПСВ"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к судейству.
– В целом, судейство адекватное. Претензий к арбитру у меня нет, – цитирует Нобоа sportbox.ru.
– Впереди матч с ПСВ...
– Игра предстоит очень тяжелая. У нас есть только три дня на восстановление и подготовку. Наш соперник – чемпион Нидерландов, у них в составе сильные игроки. Вообще, это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд! Все игры будут трудными. Будем тщательно готовиться, надеюсь, порадуем наших болельщиков.
– Кого бы вы выделили из футболистов ПСВ?
– Сложно сказать вот так с ходу. Я бы отметил Андреса Гуардадо, очень крепкий игрок.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/spbnews_NI670901_Kristian_Noboa_Postarajemsa_poradovat_bolelshhikov_v_matche_s_PSV
rotor23
Меня порадовала Бавария.Теперь очередь ПСВ)))
12:19 25 сентября