08:44 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Надеюсь, порадуем болельщиков в матче с ПСВ"

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Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к судейству.

– В целом, судейство адекватное. Претензий к арбитру у меня нет, – цитирует Нобоа sportbox.ru.

– Впереди матч с ПСВ...

– Игра предстоит очень тяжелая. У нас есть только три дня на восстановление и подготовку. Наш соперник – чемпион Нидерландов, у них в составе сильные игроки. Вообще, это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд! Все игры будут трудными. Будем тщательно готовиться, надеюсь, порадуем наших болельщиков.

– Кого бы вы выделили из футболистов ПСВ?

– Сложно сказать вот так с ходу. Я бы отметил Андреса Гуардадо, очень крепкий игрок.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/spbnews_NI670901_Kristian_Noboa_Postarajemsa_poradovat_bolelshhikov_v_matche_s_PSV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rotor23

Меня порадовала Бавария.Теперь очередь ПСВ)))

12:19 25 сентября

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