Кристиан Нобоа: "Надеюсь, порадуем болельщиков в матче с ПСВ"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что у него нет претензий к судейству.

– В целом, судейство адекватное. Претензий к арбитру у меня нет, – цитирует Нобоа sportbox.ru.

– Впереди матч с ПСВ...

– Игра предстоит очень тяжелая. У нас есть только три дня на восстановление и подготовку. Наш соперник – чемпион Нидерландов, у них в составе сильные игроки. Вообще, это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд! Все игры будут трудными. Будем тщательно готовиться, надеюсь, порадуем наших болельщиков.

– Кого бы вы выделили из футболистов ПСВ?

– Сложно сказать вот так с ходу. Я бы отметил Андреса Гуардадо, очень крепкий игрок.