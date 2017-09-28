Кристиан Нобоа: "Над предложением "Зенита" долго не думал"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "Радио Зенит" отметил, что долго не размышлял над предложением питерской команды из-за того, что ее возглавляет Роберто Манчини. По словам игрока, у него было несколько вариантов продолжения карьеры летом.

- Многие считали, что "Ростов" в полном составе переедет в Казань, после того как в столицу Татарстана перешел Курбан Бердыев. Как вы относились к "Зениту", когда играли в других командах?

- Весь мир знает "Зенит". Я постоянно наблюдал за командой, когда играл против сине-бело-голубых. Куда бы ни приезжал "Зенит", у него всегда есть поддержка фанатов. Это огромный клуб с большой армией поклонников. Я всегда хорошо относился к команде из Петербурга.

- Расскажите, как вы оказались в "Зените"? Когда вы узнали, что вами интересуется петербургский клуб?

- У меня было несколько предложений, но со мной связались представители "Зенита" и рассказали об интересе ко мне. Я понял, что могу играть под руководством Роберто Манчини. И согласился, потому что над предложениями такого клуба долго не размышляют.

- Но у вас стало меньше игрового времени.

- Я всегда думаю только командными интересами. Главное, чтобы побеждала команда. Как я могу быть на поле, если сейчас есть человек который справляется лучше меня. Это как раз и мотивирует играть лучше.