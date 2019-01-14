Кристиан Нобоа: "Колено не беспокоит. Чувствую себя счастливым после того, как столько времени не мог нормально ходить"

Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, продолжающий восстановление после разрыва крестообразных связок колена, ответил на вопросы журналистов во время клубного медосмотра. Тяжелое повреждение он получил 19 августа 2018 года в домашней игре с "Уралом" (4:1).

– Как ваше самочувствие? – вопрос Нобоа.

– Хорошее, я рад вернуться сюда и снова быть вместе с командой. После того, как столько времени я не мог нормально ходить, сейчас чувствую себя счастливым. Тренируюсь с полной отдачей, колено не беспокоит. Надеюсь, продолжу в том же духе и на первом сборе в Катаре вернусь к работе с командой. Пусть пока не на 100 процентов, но все же.

– Когда можно ожидать ваше возвращение на поле?

– Пока не думаю об этом. Хочу двигаться поступательно, прислушиваться к ощущениям. 23 февраля исполнится шесть месяцев с момента получения травмы – это необходимый срок для реабилитации. Если все будет хорошо, то вернусь в игру весной.

– Что самое сложное в таких травмах с точки зрения психологии?

– Тренироваться в одиночестве. И привыкать к тому, что процесс восстановления идет не так быстро, как хотелось бы. В какой-то момент ты мечтаешь хотя бы садиться без болей в колене, но каждый день у тебя новые ощущения, новая боль, к которой нужно адаптироваться. Это немного утомляет. В остальном все в порядке. Лучшее, что было за это время – возможность быть дома с моими сыновьями и тренироваться вместе с ними. (Егор Бычков)