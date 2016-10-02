Кристиан Нобоа: "К концу игры у меня тяжелеют ноги"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после победы над ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России со счетом 2:0 отметил, что игра шла до ошибки. Он добавил, что не чувствует себя готовым физически на сто процентов.

– ЦСКА очень хорошая команда, было тяжело играть с ними. Но самое главное, что мы смогли завоевать три очка. У меня получилось забить красивый гол, я очень рад этому, – приводит слова Нобоа ТАСС. – Мое функциональное состояние не могу назвать стопроцентным, много матчей сейчас, поэтому к концу игры чувствую, как тяжелеют ноги, к тому же я опорный полузащитник, на меня большая нагрузка.

Игра шла до ошибки. И у нашей команды, и у ЦСКА очень хорошие игроки, поэтому нужно было сыграть качественно, что мы и сделали. Первый гол стал переломным моментом. Нам тоже тяжело играть через три дня на четвертый, поэтому этот мяч снял напряженность с нас.