Кристиан Нобоа: "Хотелось бы продолжить работать с Бердыевым"

Полузащитник Кристиан Нобоа, который в минувшем сезоне выступал за "Ростов", хотел бы поработать под руководством Курбана Бердыева. Ранее стало известно, что специалист покинул клуб. По информации "СЭ", тренер продолжит карьеру в "Рубине".
Напомним, что у Нобоа истек контракт с ростовчанами. В свою очередь, клуб не предложил подписать новое соглашение.
- Жаль, что Бердыев уходит. Наверное, не смог договориться с "Ростовом", - сказал Нобоа.
- Ждете его в "Рубине"?
- Посмотрим, время еще есть. Я не знаю, что хочет сам тренер. Он сам все решает.
- Вы с ним общались?
- Нет. Но если это будет необходимо, то поговорим.
- Хотелось бы продолжить с ним работать?
- Конечно. Но нужно для начала понять, хочет ли он видеть меня в команде.
- Когда может наступить ясность по вашему будущему?
- Я завтра прилетаю в Россию. Что-то должно решиться на следующей неделе. (Сергей АСТАХОВ)
sb1006
Пару дней назад хотел продолжить играть в "Ростове", а теперь что ?
16:05
Taiga42
Вот сколько грязи выливают диванные эксперты, которые все знают и даже на Атасе стояли с ним, когда Курбан через забор перебрасывал награбленное ..... НО ПОЧЕМУ ТО НИ ОДИН ИГРОК НИ СЛОВА НЕ СКАЗАЛ ПЛОХОГО ПРО БЕРДЫЕВА....
15:42
самарец
половина Ростова скоро наденут майки Рубина
15:41