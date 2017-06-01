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Кристиан Нобоа: "Хотелось бы продолжить работать с Бердыевым"

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Полузащитник Кристиан Нобоа, который в минувшем сезоне выступал за "Ростов", хотел бы поработать под руководством Курбана Бердыева. Ранее стало известно, что специалист покинул клуб. По информации "СЭ", тренер продолжит карьеру в "Рубине".

Напомним, что у Нобоа истек контракт с ростовчанами. В свою очередь, клуб не предложил подписать новое соглашение.

 
Курбан БЕРДЫЕВ."Ростов" объявил об уходе Бердыева

- Жаль, что Бердыев уходит. Наверное, не смог договориться с "Ростовом", - сказал Нобоа.

- Ждете его в "Рубине"?

- Посмотрим, время еще есть. Я не знаю, что хочет сам тренер. Он сам все решает.

- Вы с ним общались?

- Нет. Но если это будет необходимо, то поговорим.

- Хотелось бы продолжить с ним работать?

- Конечно. Но нужно для начала понять, хочет ли он видеть меня в команде.

- Когда может наступить ясность по вашему будущему?

- Я завтра прилетаю в Россию. Что-то должно решиться на следующей неделе. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sb1006

Пару дней назад хотел продолжить играть в "Ростове", а теперь что ?

16:05

Taiga42

Вот сколько грязи выливают диванные эксперты, которые все знают и даже на Атасе стояли с ним, когда Курбан через забор перебрасывал награбленное ..... НО ПОЧЕМУ ТО НИ ОДИН ИГРОК НИ СЛОВА НЕ СКАЗАЛ ПЛОХОГО ПРО БЕРДЫЕВА....

15:42

самарец

половина Ростова скоро наденут майки Рубина

15:41