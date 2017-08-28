Кристиан Нобоа: "Хорошо, что "Зенит" еще не проигрывал"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после матча 8-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что ростовчане выбрали правильный план на игру. Впрочем, по словам эквадорца, у его команды было 3-4 момента, чтобы забить.

- Я думаю, мы играли хорошо, контролировали мяч, все время атаковали, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Нобоа. - Знали, что "Ростов" будет все время обороняться. Жаль, что матч закончился со счетом 0:0, у нас было 3-4 момента. Но это футбол, надо смотреть дальше. Повлияло ли дополнительное время в матче с "Утрехтом"? Конечно, мы играли 120 минут, времени на отдых было мало.

"Ростов" выбрал правильный план на игру. Мы могли и выиграть, но неплохо, что "Зенит" до сих пор еще не проигрывал. Результаты матчей "Спартака" и ЦСКА? Об этом никто не думал, все были сосредоточены на своей игре.