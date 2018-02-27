Кристиан Нобоа: "Этот "Рубин" – совсем другой, но Бердыев нисколько не изменился"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа в интервью "Реальному времени" отметил, что нынешняя команда сильно отличается от той, за которую он выступал десять лет назад. Также футболист считает, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев остался прежним, благодаря чему футболисты показывают свой максимум.

– Этот "Рубин" похож на тот, из которого вы уходили, или отличается существенно?

– Нет, совсем другой. Тот "Рубин", в котором мы играли в 2008—2009-м сильно отличался и по манере игры, и футболисты были совсем другие. Сейчас же у нас совершенно другая тактика.

– А Курбан Бердыев изменился?

– Он всегда хотел и хочет добиться максимума от каждого игрока – в этом смысле он остался таким же. Нисколько не изменился. Поэтому именно у него футболисты регулярно показывают максимум своих возможностей.

– Как будете делить середину поля с Ивелином Поповым? Или еще с кем-то?

– Понятно, что Попов очень сильный игрок. У него своя позиция, посмотрим, как тренер будет нас использовать.