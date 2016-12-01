Кристиан Нобоа: "Если у меня во время матча мерзнут уши или руки, это конец"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа в интервью "Аргументам недели" посетовал на сильный холод, при котором проводились ноябрьские матчи. Также хавбек признал, что с большим трудом восстанавливается после перелетов и игр за сборную Эквадора.

– Еще несколько недель назад вы говорили, что пора прекращать играть в футбол в России в такую погоду.

– А вы думаете, кому-то приятно играть в такой холод? Если у меня во время матча замерзают уши или руки, то это конец – я больше не могу сконцентрироваться. Уже много лет выступаю в России, но не припомню, чтобы мы когда-нибудь играли на таком морозе. Даже когда приходилось выходить на поле при минус 15 в Казани, мороз не ощущался так, как сейчас. Жуткие условия, но они одинаковы для обеих команд. У нас не было преимущества из-за мороза.

– Вы же еще в Эквадор летали в середине ноября?

– Не могу же я отказаться от участия в отборочных матчах, правда? Я очень люблю свою страну и мечтаю сыграть на ЧМ‑2018 в России.

– Как вы это выдерживаете? До Эквадора целые сутки лететь.

– Да, около 24 часов. И обязательно с пересадкой в Амстердаме или Мадриде. После матчей за сборную все болит, все отваливается. Но я такой футболист: чем больше играю, тем для меня лучше. Когда возвращаюсь в Ростов, наш испанский физиотерапевт буквально собирает меня по частям. Как в фильме собирали Робокопа (смеется).