Кристиан Нобоа: "Если появится возможность - вернусь в Эквадор"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" рассказал о том, что ему нравится жить в России. По его словам, он может перейти в другой клуб на правах аренды.

– Если получите два равнозначных предложения – из России и Южной Америки, – какое выберете?

– Я люблю Россию, это мой дом, я провел здесь 10 лет. Но если появится реальная возможность вернуться на родину – вернусь в Эквадор. Мне сложно представить полноценный переход, потому что у местных клубов не так много денег. Поэтому единственный реальный вариант – тот, при котором "Зенит" отдаст меня в аренду на четыре-пять месяцев. Мне нужна игровая практика, чтобы потом вернуться в Петербург, посмотреть, как будут идти дела с командой, и принять какое-то окончательное решение.

– Вы не раз говорили, что хотите закончить карьеру в "Эмелеке". Эквадорский клуб – это один из трех вариантов?

– Да, но не все здесь зависит только от моего желания. "Зенит" ведь не собирается дарить меня или отпускать бесплатно – и это совершенно нормально. Посмотрим, чем закончится встреча с президентом на следующей неделе.

– Могли представить себе эту ситуацию полгода назад, когда переезжали в Петербург?

– Когда клуб дает игроку хороший контракт, наверное, это означает, что он на него рассчитывает. Я не думал, что приеду сидеть в запасе, мне казалось, я буду усилением для команды. Через некоторое время я уже не понимал, что происходит. Я не играл, тренер не находил мне место в стартовом составе. Я уважал его решение, но от этого было не легче. Все это странно, непонятно и не укладывается у меня в голове. (Егор БЫЧКОВ)