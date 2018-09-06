Кристиан Нобоа: "Дзюба посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, с какого момента его прозвали пингвиненком.

– Это пошло еще с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах команды. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком, - цитирует "Спорт день за днем" Нобоа. - Так и пошло. Думаю, вся страна уже знает, что с этим парнем не соскучишься.

Мы много времени проводили втроем – я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артема помогает "Зениту" не только в футбольном плане, но и в психологическом, он всех заряжает позитивом.

Футболисты "Зенита" вышли с пингвинами на майках в поддержку Нобоа