Кристиан Нобоа: "Дзюба посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, с какого момента его прозвали пингвиненком.
– Это пошло еще с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах команды. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть пингвиненком, - цитирует "Спорт день за днем" Нобоа. - Так и пошло. Думаю, вся страна уже знает, что с этим парнем не соскучишься.
Мы много времени проводили втроем – я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артема помогает "Зениту" не только в футбольном плане, но и в психологическом, он всех заряжает позитивом.
Футболисты "Зенита" вышли с пингвинами на майках в поддержку Нобоа
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https://www.sportsdaily.ru/articles/kristian-noboa-smotryu-matchi-zenita-krichu-davaj-davaj