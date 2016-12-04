10:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Для "Ростова" матч с ПСВ как финал"

0
0
0

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа посетовал на плохие погодные условия, при которых проходил матч 17-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). При этом хавбек подчеркнул, что ростовчане уже думают о следующей встрече.

- Очень тяжело играть, потому что поле скользкое. Холодно, неудобно делать передачи. Самое главное, что сегодня не проиграли, и теперь нам нужно смотреть дальше, - приводит 161.ru слова Нобоа. - Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьемся в Лигу Европы.

Опрос

Выйдет ли "Ростов" в плей-офф Лиги Европы?
голосовать

Дополнительная информация

http://161.ru/text/newsline/240024260161536.html

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ