Кристиан Нобоа: "Для "Ростова" матч с ПСВ как финал"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа посетовал на плохие погодные условия, при которых проходил матч 17-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). При этом хавбек подчеркнул, что ростовчане уже думают о следующей встрече.

- Очень тяжело играть, потому что поле скользкое. Холодно, неудобно делать передачи. Самое главное, что сегодня не проиграли, и теперь нам нужно смотреть дальше, - приводит 161.ru слова Нобоа. - Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьемся в Лигу Европы.