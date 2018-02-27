Кристиан Нобоа: "Давно хотел вернуться в "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа на встрече с болельщиками выразил надежду, что казанскому клубу удастся повторить успешные сезоны-2008, 2009 и 2010 года. Напомним, что в 2008 и 2009 году "Рубин" стал чемпионом России, а в 2010-м занял третье место.

- Всем спасибо за теплую встречу, - сказал Нобоа. - Давно хотел вернуться в "Рубин" очень хочется повторить успехи 2008, 2009 и 2010 года. Очень хочется снова повторить те эмоции. Спасибо Курбану Бердыеву, который поверил в меня и позвал в Казань. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Нобоа защищал цвета "Рубина" с 2007 по 2011 год и вернулся в клуб этой зимой, перейдя из "Зенита" на правах аренды.