Кристиан Нобоа: "Были варианты в Эквадоре и США, но "Зенит" хотел, чтобы я играл не так далеко"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа сказал, что зимой мог уехать из "Зенита" не в казанский клуб, а в эквадорский "Эмелек" или клуб из США. Казанцы арендовали хавбека до конца сезона.

- В Турции вы говорили, что есть три варианта продолжения карьеры. Какие другие два?

– "Эмелек" из Эквадора и один клуб из США.

– Почему не вернулись на родину в "Эмелек"?

– Было слишком много "но", как и в случае с американской командой. Основные причины в том, что "Зениту" хотелось, чтобы я играл не так далеко, чтобы клуб мог продолжать следить за мной, быть в курсе того, что со мной происходит. (Егор БЫЧКОВ)

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