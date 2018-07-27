Кристиан Куэва: "Восхищаюсь "Краснодаром"

Полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва после открытой тренировки рассказал о том, как состоялся его переход в новую команду, почему он выбрал именно клуб Сергея Галицкого и что больше всего его удивляет в России.

- Когда в России начал играть Джефферсон Фарфан, мы стали следить за этим чемпионатом, - рассказал Куэва. - "Краснодар" выделяется в чемпионате России, и ему не хватает совсем немного, чтобы завоевать золотые медали. Я приехал сюда с теплыми чувствами, чтобы работать, сражаться для победы моей команды в чемпионате. Меня здесь приняли очень тепло, и вся наша команда меня поддерживает.

- Кого из российских игроков вы знали, когда сюда переходили?

- К сожалению, на чемпионате мира у меня не получилось пообщаться именно с игроками "Краснодара", но как только я приехал в клуб, сразу пообщался с ребятами. "Краснодар" - молодой клуб, и у нас все впереди. Я благодарен судьбе, что попал в этот клуб. Здесь все - от президента до административной службы - работают качественно.

- Есть ли что-то, что вас поразило в в новом городе?

- Ничего. Удивляет только язык. (Улыбается). Тяжело на нем разговаривать, учить тоже, но я стараюсь. Но самим клубом я просто восхищаюсь.

- Почему выбрали 20 номер?

- Этот номер был свободным, потому я его и выбрал. К тому же, это дата моей свадьбы.

- Как именно состоялся ваш переход? Что стало решающим фактором в выборе клуба?

- Я не буду конкретизировать определенные моменты. Интерес "Краснодара" ко мне был уже достаточно давно. Фактор? В первую очередь, инфраструктура клуба, а также цели, которые поставлены для команды. Для меня это было очень важно. (Екатерина ПОТАПОВА)

В 1-м туре РПЛ "Краснодар сыграет с "Рубином" 29 июля.

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