Кристиан Куэва: "Если "Краснодар" не будет допускать недооценки и звездной болезни, результат придет"

Полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва рассказал, за счет чего его команда сможет добиться успеха в тех турнирах, в которых она выступает.

"Футболист должен быть готов выйти на поле в любой момент. В первом тайме игры с "Ростовом" выяснилось, что Вандерсон не сможет продолжить игру, и тренеры решили выпустить на замену меня. Времени на разминку у меня не было и, поначалу, потребовалось несколько минут для того, чтобы войти в игру почувствовать ее ритм. Позиция крайнего нападающего для меня не нова. В прошлом я уже играл на ней, выступая за сборную Перу. В последнее время я чаще располагался в центре полузащиты, но и на фланге мне достаточно комфортно.

Если говорить о моем пасе черпачком в матче с "Ростовом", то я хотел бы отметить всю комбинацию. Она вышла роскошной, в ней поучаствовала вся команда. С моей точки зрения, в моменте с моим падением в штрафной "Ростова" на 61-й минуте явно был пенальти. Если бы не было этого удара по ноге я бы спокойно выходил на ударную позицию и мог бы забивать. Мне не было смысла симулировать, но у рефери может быть иное мнение по этому вопросу. А вообще, я не люблю обсуждать судейские вопросы. Что случилось, то случилось.

Игра с "Ростовом" - это дерби. Но нам нужно сдержать эмоции и контролировать себя. В последнее время мы играем в отличный футбол и нам нужно продолжать это делать как в ближайшей игре с "Ростовом", так и в следующих. Мы хотим как можно выше подняться во всех турнирах. Если мы будем со всей серьезностью относиться к каждому сопернику, не допускать недооценки и звездной болезни, то результат придет". - цитирует Куэву пресс-служба "Краснодара".

Сегодня "быкам" предстоит провести первую встречу с "Ростовом" в четвертьфинале Кубка России. Матч пройдет в Краснодаре, он начнется в 19:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи "Краснодар" - "Ростов"