Кристиан Бистрович: "Переход в ЦСКА? Все определится 12 января"

Полузащитник "Славен Белупо" Кристиан Бистрович сказал, что информация о его будущем в хорватском клубе будет обнародована 12 января, сообщает epodravina.hr. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что 19-летний хавбек близок к подписанию контракта с ЦСКА - игрок уже прибыл в Германию для прохождения медосмотра перед переходом в российский клуб. Сумма трансфера оценивается в 250-300 тысяч евро.

Бистрович, чей контракт со "Славен Белупо" рассчитан до конца сезона-2020/21, не стал комментировать информацию о трансфере. Вместе с тем, хавбек сказал, что все определится в ближайшую пятницу, 12 января.

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