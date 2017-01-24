"Кристал Пэлас" заплатит "Рубину" за М`Вила 10 миллионов фунтов стерлингов?

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила попал в сферу интересов "Кристал Пэлас", утверждает Daily Mail. Лондонский клуб готов предложить за 26-летнего француза около 10 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что хавбек в декабре продлил контракт с казанцами до 2020 года.

М`Вила выступает за "Рубин" с 2013 года. В сезонах-2014/15 и 2015/16 он отправлялся в аренду в "Интер" и "Сандерленд" соответственно. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, отметившись одной результативной передачей. Также на его счету одна игра в Кубке России.