Кришито заявил, что решение покинуть "Зенит" никак не связано с результатами команды

Защитник "Зенита" Доменико Кришито отметил, что принял решение покинуть клуб не из-за результатов команды. В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял третье место в чемпионате России и не вышел в Лигу чемпионов.

30-летний игрок выступает за "Зенит" с 2011 года. Действующее соглашение с ним рассчитано до 2018 года, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. В прошедшем сезоне Кришито провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

– Да, я хочу вернуться в Италию, – приводит еженедельник "Футбол" слова Кришито. – Для меня это сейчас в приоритете. Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в "Зените". А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

С результатами команды это никак не связано. Причина – только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

Мой приоритет – "Дженоа". Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов.