Кришито заявил, что решение покинуть "Зенит" никак не связано с результатами команды

Защитник "Зенита" Доменико Кришито отметил, что принял решение покинуть клуб не из-за результатов команды. В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял третье место в чемпионате России и не вышел в Лигу чемпионов.
30-летний игрок выступает за "Зенит" с 2011 года. Действующее соглашение с ним рассчитано до 2018 года, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. В прошедшем сезоне Кришито провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
– Да, я хочу вернуться в Италию, – приводит еженедельник "Футбол" слова Кришито. – Для меня это сейчас в приоритете. Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в "Зените". А повторно решение созрело после окончания этого сезона.
С результатами команды это никак не связано. Причина – только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.
Мой приоритет – "Дженоа". Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/interview/domeniko-krishito-budu-razgovarivat-s-rukovodstvom-zenita-ya-reshil-vernutsya-v-italiyu/
alex-ls
а платить сам будешь за трансфер? а то у Дженоа твоей любимой на тебя же нет денег!
12:29