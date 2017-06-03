Кришито заявил, что хочет вернуться в Италию

Защитник "Зенита" Доменико Кришито считает, что для него пришло время вернуться в Италию. Он добавил, что даже не будет обсуждать с санкт-петербургским клубом новый контракт. Действующее соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 2018 года.
– Я хочу вернуться в Италию, время пришло, – приводит Football Italia слова Кришито. – Я был вынужден приостановить переговоры с "Зенитом" о продлении срока контракта, поэтому он истечет летом 2018 года. Не стоит отрицать, что в этом сезоне мы не достигли намеченных целей, несмотря на огромный потенциал команды. Мы все хотели большего, хотя бы попасть в Лигу чемпионов. Но уход Гарая, Витселя и Халка все усложнил.
Буду предельно честен. Я начну предсезонную подготовку в составе "Зенита", но не буду обсуждать новый контракт. После разговора с семьей мы приняли решение, что лучше вернуться в Италию. Я никогда не скрывал, что хочу вернуться в "Дженоа", но рассмотрю любые предложения.
Я разговаривал с Джампьеро Вентурой, и он сказал, что пока я играю в России, мне будет трудно выступать за национальную сборную. Кто знает, может быть, с возвращением в чемпионат Италии я смогу рассчитывать на место в составе сборной на чемпионате мира-2018.
Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. Ранее он играл за "Дженоа" в течение пяти сезонов. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.
- Зенит СПб
- Эсекьель Гарай
- Доменико Кришито
- Халк
- Лига чемпионов
- Аксель Витсель
- Чемпионат мира 2018
- Джампьеро Вентура
raver87
С первого дня ноет, что хочет уйти. Достал! Пусть валит! И в сборную его не берут не потому, что он в России, а потому, что тряпка и не особо выкладывается. Болельщик Зенита.
19:55
14BrGRU
первая ласточка так сказать, кто следующий, у нового тренера пол команды на выход будет, придут новые, в бюджете денег много на всех хватит.
19:20
Уткин за Спартак
Крысы с тонущего корабля побежали. Поделом!!!
19:13
Millwall82
Жаль будет если и Миммо уйдет, как никак 7 лет в команде, да и защитник по российским меркам топовый.
18:57