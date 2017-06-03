Кришито заявил, что хочет вернуться в Италию

Защитник "Зенита" Доменико Кришито считает, что для него пришло время вернуться в Италию. Он добавил, что даже не будет обсуждать с санкт-петербургским клубом новый контракт. Действующее соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 2018 года.

– Я хочу вернуться в Италию, время пришло, – приводит Football Italia слова Кришито. – Я был вынужден приостановить переговоры с "Зенитом" о продлении срока контракта, поэтому он истечет летом 2018 года. Не стоит отрицать, что в этом сезоне мы не достигли намеченных целей, несмотря на огромный потенциал команды. Мы все хотели большего, хотя бы попасть в Лигу чемпионов. Но уход Гарая, Витселя и Халка все усложнил.

Буду предельно честен. Я начну предсезонную подготовку в составе "Зенита", но не буду обсуждать новый контракт. После разговора с семьей мы приняли решение, что лучше вернуться в Италию. Я никогда не скрывал, что хочу вернуться в "Дженоа", но рассмотрю любые предложения.

Я разговаривал с Джампьеро Вентурой, и он сказал, что пока я играю в России, мне будет трудно выступать за национальную сборную. Кто знает, может быть, с возвращением в чемпионат Италии я смогу рассчитывать на место в составе сборной на чемпионате мира-2018.

Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. Ранее он играл за "Дженоа" в течение пяти сезонов. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.