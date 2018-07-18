Кришито вручили приз лучшего игрока "Зенита" в прошлом сезоне

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито получил приз лучшего игрока "Зенита" в сезоне-2017/18. Это произошло после товарищеского матча между командами, в котором российский клуб победил со счетом 3:2.

Итальянец – самый результативный защитник в истории клуба, двукратный "номер один" в списке 33 лучших футболистов чемпионата России, четырехкратный обладатель приза лучшему игроку месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых.

– Я всегда буду скучать по Петербургу, потому что провел там семь лет своей жизни, я сделал много важных вещей в "Зените", – сказал футболист в интервью официальному сайту клуба. – В аэропорту, когда я улетал из города, болельщики устроили для нас большой сюрприз в аэропорту. Я такого не ожидал и хочу поблагодарить их.

Все о чемпионате России по футболу