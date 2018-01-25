Кришито вернется в "Дженоа" уже зимой?

"Дженоа" заинтересован в приобретении защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, клуб, за который он выступал до переезда в Россию, намерен вернуть игрока обороны уже зимой этого года. Напомним, контракт итальянца с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны "Ромы". Римляне рассматривают защитника в качестве замены Эмерсону, который в скором времени подпишет контракт с "Челси".

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.

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