Кришито удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Уфой", реализовав пенальти

Капитан "Зенита" Доменико Кришито забил второй сине-бело-голубых в матче 10-го тура чемпионата России против "Уфы" - 2:0. Итальянец на 22-й минуте реализовал пенальти за игру рукой Азамата Засеева.

Кришито пробил в правый от себя угол, тогда как голкипер уфимцев Александр Беленов дернулся в противоположную сторону.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"