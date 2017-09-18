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20:26 | Футбол — РФПЛ

Кришито удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Уфой", реализовав пенальти

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Капитан "Зенита" Доменико Кришито забил второй сине-бело-голубых в матче 10-го тура чемпионата России против "Уфы" - 2:0. Итальянец на 22-й минуте реализовал пенальти за игру рукой Азамата Засеева.

Кришито пробил в правый от себя угол, тогда как голкипер уфимцев Александр Беленов дернулся в противоположную сторону.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"

 
 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlаdimir

Значит гол Амкара засчитан ошибочно, а пенальти Зениту поставили правильно????? Ну, ну ....

20:35

Alexthegreat31

Пипец! Опять судью купили! Ни стыда ни совести!!!

20:32

shpasic

Зенит учёл вчерашние ошибки "сливочных"))

20:32