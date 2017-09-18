Кришито удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Уфой", реализовав пенальти

Капитан "Зенита" Доменико Кришито забил второй сине-бело-голубых в матче 10-го тура чемпионата России против "Уфы" - 2:0. Итальянец на 22-й минуте реализовал пенальти за игру рукой Азамата Засеева.
Кришито пробил в правый от себя угол, тогда как голкипер уфимцев Александр Беленов дернулся в противоположную сторону.
Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"
Vlаdimir
Значит гол Амкара засчитан ошибочно, а пенальти Зениту поставили правильно????? Ну, ну ....
20:35
Alexthegreat31
Пипец! Опять судью купили! Ни стыда ни совести!!!
20:32
shpasic
Зенит учёл вчерашние ошибки "сливочных"))
20:32