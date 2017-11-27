Кришито сократил отставание "Зенита" в матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито забил гол на 35-й минуте матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" - 1:2. Нападающий Дмитрий Полоз подал с правого фланга в штрафную красно-белых. Итальянец мощно пробил и мяч рикошетом от Александра Самедова залетает в ближний угол.