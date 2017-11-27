20:11 | Футбол — РФПЛ

Кришито сократил отставание "Зенита" в матче со "Спартаком"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито забил гол на 35-й минуте матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" - 1:2. Нападающий Дмитрий Полоз подал с правого фланга в штрафную красно-белых. Итальянец мощно пробил и мяч рикошетом от Александра Самедова залетает в ближний угол.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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staerswimmer23

Вне игры, офсяйд

20:41

igogohruhru

Самедова с дублем. Странно часто точно такие же пенки засчитывают как автогол, а сейчас - нет. Вообще автоголы - бред конечно.

20:21