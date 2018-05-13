Кришито - со слезами на глазах: "Мне будет вас не хватать"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито сыграл последний матч за питерскую команду в рамках заключительного тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0). Капитан сине-бело-голубых во время прощальной речи со слезами на глазах сказал болельщикам, что ему будет их не хватать.

– Спасибо за то, как вы меня приняли, – сказал в эфире телеканала "Матч! Футбол 1" Кришито. – Сегодня печальный день для меня – мое приключение в России подходит к концу. Эти семь лет стали незабываемыми, потому что я провел их рядом с вами. Я как-будто покидаю дом. Этот стадион, вы – все это стало моим домом. Мне будет вас не хватать.

31-летний Кришито провел в составе "Зенита" семь лет. В сезоне-2017/18 он сыграл 40 матчей и отличился 6 голами.

Трансляция матча "Зенит" - "СКА-Хабаровск"