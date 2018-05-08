Кришито попрощается с "Зенитом" после матча со "СКА-Хабаровск"

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что капитан команды Доменико Кришито в воскресенье, 13 мая, проведет последний матч в составе питерцев. Итальянский защитник попрощается с болельщиками сине-бело-голубых после игры 30-го тура чемпионата России, в которой команда Роберто Манчини примет "СКА-Хабаровск".

– Эта игра станет особенной для меня, последней за "Зенит" после семи прекрасных лет в клубе, – сказал Кришито. – Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им "спасибо" за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слезы. Семь лет – это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев и подарили болельщикам радостные моменты. Мне и моей семье очень грустно – мы провели в Петербурге семь прекрасных лет, семь важных лет. Моим детям шесть и пять, они родились в Италии, но выросли в России. И они говорят по-русски.

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. Летом его контракт с клубом из Санкт-Петербурга подойдет к концу. Как ранее заявлял президент "Дженоа" Энрико Прециози, 31-летний игрок обороны вернется в команду, за которую как раз и выступал до перехода в "Зенит".