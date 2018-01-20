18:12 | Футбол — РФПЛ

Кришито "облизал" спящего Мамману

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Капитан "Зенита"  Доменико Кришито подшутил над одноклубником Эммануэлем Мамманой. Пока аргентинский защитник спал в автобусе, итальянец наклонился к нему и сделал вид, что облизывает его голову.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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К.Б.Ын

Ничего удивительного) Такое может быть только у лазурных )))

19:06

Thergothon

Обращаюсь к главному редактору уважаемого издания с просьбой пускать такие новости и в печатное издание. Иной раз не у всех есть возможность следить за тем, что происходит в мире футбола посредством интернетов. Спасибо заранее!

19:04

Alukard1349

Типичный гомобомж!)))Вот оно!!!Общение с Кокошей и Шлюбой к чему приводит)))

18:59

alex-ls

расизм, черного-то не стал облизывать!

18:38

баламошка

Лазурные.

18:31