Кришито "облизал" спящего Мамману

Капитан "Зенита" Доменико Кришито подшутил над одноклубником Эммануэлем Мамманой. Пока аргентинский защитник спал в автобусе, итальянец наклонился к нему и сделал вид, что облизывает его голову.
Пока Маммана мирно спал в автобусе 😄 pic.twitter.com/my0R3ZSjl3– СЭЗенит (@zenit_se) 20 января 2018 г.
К.Б.Ын
Ничего удивительного) Такое может быть только у лазурных )))
19:06
Thergothon
Обращаюсь к главному редактору уважаемого издания с просьбой пускать такие новости и в печатное издание. Иной раз не у всех есть возможность следить за тем, что происходит в мире футбола посредством интернетов. Спасибо заранее!
19:04
Alukard1349
Типичный гомобомж!)))Вот оно!!!Общение с Кокошей и Шлюбой к чему приводит)))
18:59
alex-ls
расизм, черного-то не стал облизывать!
18:38
баламошка
Лазурные.
18:31