Кришито "облизал" спящего Мамману

Капитан "Зенита" Доменико Кришито подшутил над одноклубником Эммануэлем Мамманой. Пока аргентинский защитник спал в автобусе, итальянец наклонился к нему и сделал вид, что облизывает его голову.

Пока Маммана мирно спал в автобусе 😄 pic.twitter.com/my0R3ZSjl3 – СЭЗенит (@zenit_se) 20 января 2018 г.