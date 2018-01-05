Кришито может обсудить с "Зенитом" продление контракта

Андреа Д'Амико, являющийся агентом защитника "Зенита" Доменико Кришито, опроверг информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Фенербахче". Д'Амико подчеркнул, что капитан питерцев может продлить контракт с клубом.

– Все, о чем писали – не соответствует действительности, – цитирует ITASportPress Д'Амико. – Ни один турецкий клуб не выходил на нас с предложениями по Доменико. Кришито – игрок "Зенита" как минимум до истечения действующего контракта. Не исключено, что в ближайшие дни мы обсудим с руководителями команды продление сотрудничества.