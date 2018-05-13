Кришито и Файзулин попрощались с болельщиками "Зенита"

После матча между "Зенит" – "СКА-Хабаровск" (6:0) в рамках заключительного тура чемпионата России прошла церемония, в ходе которой игроки "Зенита" Доменико Кришито и Виктор Файзулин попрощались с фанатами клуба.

Кришито отыграл почти весь матч и был заменен в концовке. Ранее итальянец объявил об уходе из "Зенита". Файзулин, не игравший с 2015 года, завершил карьеру игрока и перед матчем со СКА провел автограф-сессию.

Игроки прошли через коридор из футболистов "Зенита", спортивный директор питерцев Вячеслав Малафеев произнес прощальные слова.

– Мы хотим пожелать им большой удачи и успехов во всем, – сказал Малафеев.

– Спасибо всем большое, за эти прекрасные семь лет, которые я провел вместе с вами. Сегодня печальный день для меня, потому что мое приключение в Санкт-Петербурге подходит к концу. Но эти семь лет были незабываемыми. Этот стадион, вы все стали для меня родными, – отметил Кришито.

После этого Кришито и Файзулин получили призы от клуба и совершили круг почета по стадиону "Санкт-Петербург". (Игорь НОВИКОВ)