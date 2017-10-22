22:03 | Футбол — РФПЛ

Кришито и Боккетти вместе поужинали в Москве

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти угостил ужином игрока "Зенита" Доменико Кришито. Футболист питерского клуба провел уик-энд в Москве вместе с командой. В воскресенье лидер чемпионата сыграл вничью с ЦСКА в матче 14-го тура (0:0).

Отметим, Боккетти и Кришито знакомы по выступлениям в Италии. Защитники вместе играли за "Дженоа".

 

Il mio fratacchione @salvatorebocchetti ❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) Окт 22 2017 в 11:20 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Паласиос

Кришито в стиле питерских голубых лагун... Отчего они все едут туда, как в родную гавань?

23:10

vassel

Винишко попивают, нормально так)))

23:09

ole72

Кришито заказал свиные рёбрышки,а Боккетти тушёного баклана с яблоками

22:51

Нефилим

Почему все заголовки в СЭ о Спартаке или его игроках составляются с легким налетом гейства?

22:48

Millwall82

подпись Миммо: " scopate Spartacus"... любить спартак, но только матерно.

22:45

баламошка

Потом Бокетти придётся неделю тарасовским борщом отпаивать, чтоб от птичьего бакланьего гриппа излечиться смог.

22:14