Кришито и Боккетти вместе поужинали в Москве

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти угостил ужином игрока "Зенита" Доменико Кришито. Футболист питерского клуба провел уик-энд в Москве вместе с командой. В воскресенье лидер чемпионата сыграл вничью с ЦСКА в матче 14-го тура (0:0).
Отметим, Боккетти и Кришито знакомы по выступлениям в Италии. Защитники вместе играли за "Дженоа".
Паласиос
Кришито в стиле питерских голубых лагун... Отчего они все едут туда, как в родную гавань?
23:10
vassel
Винишко попивают, нормально так)))
23:09
ole72
Кришито заказал свиные рёбрышки,а Боккетти тушёного баклана с яблоками
22:51
Нефилим
Почему все заголовки в СЭ о Спартаке или его игроках составляются с легким налетом гейства?
22:48
Millwall82
подпись Миммо: " scopate Spartacus"... любить спартак, но только матерно.
22:45
баламошка
Потом Бокетти придётся неделю тарасовским борщом отпаивать, чтоб от птичьего бакланьего гриппа излечиться смог.
22:14