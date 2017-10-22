Кришито и Боккетти вместе поужинали в Москве

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти угостил ужином игрока "Зенита" Доменико Кришито. Футболист питерского клуба провел уик-энд в Москве вместе с командой. В воскресенье лидер чемпионата сыграл вничью с ЦСКА в матче 14-го тура (0:0).

Отметим, Боккетти и Кришито знакомы по выступлениям в Италии. Защитники вместе играли за "Дженоа".