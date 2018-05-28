Кришито и Балотелли - в основе сборной Италии на матч против Саудовской Аравии

Стал известен стартовый состав сборной Италии на товарищеский матч против Саудовской Аравии. С первых минут у итальянцев сыграют защитник "Дженоа" Доменико Кришито и форвард "Ниццы" Марио Балотелли.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Дзаппакоста, Кришито, Романьоли, Жоржинью, Пеллегрини, Политано, Флоренци, Балотелли, Инсинье.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени. Встреча станет первой для Роберто Манчини в качестве главного тренера итальянской команды.
Напомним, что команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018.
- Сборная России (футбол)
- Марио Балотелли
- Ницца
- Роберто Манчини
- Дженоа
- Сборная Италии (Футбол)
- Доменико Кришито
- Леонардо Бонуччи
- Сборная Саудовской Аравии
- Чемпионат мира 2018
- Лоренцо Инсинье
- Алессандро Флоренци
- Жоржинью Филью
- Джанлуиджи Доннарумма
- Алессио Романьоли
- Давиде Дзаппакоста
- Лоренцо Пеллегрини