Кришито и Балотелли - в основе сборной Италии на матч против Саудовской Аравии

Стал известен стартовый состав сборной Италии на товарищеский матч против Саудовской Аравии. С первых минут у итальянцев сыграют защитник "Дженоа" Доменико Кришито и форвард "Ниццы" Марио Балотелли.



Италия: Доннарумма, Бонуччи, Дзаппакоста, Кришито, Романьоли, Жоржинью, Пеллегрини, Политано, Флоренци, Балотелли, Инсинье.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. Встреча станет первой для Роберто Манчини в качестве главного тренера итальянской команды.



Напомним, что команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018.