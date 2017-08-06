21:18 6 августа | Футбол — РФПЛ

Кришито довел счет до разгромного в игре со "Спартаком"

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"Зенит" забил третий мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России. Автором гола стал защитник Доменико Кришито, который забил сопернику головой после подачи с углового. Также в этой встрече отличились Александр Кокорин и Александр Ерохин.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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цскамакс

отлично

21:44 6 августа

Platinum1991

Я ставил на РАЗГРОМ Спартака в этом матче!!!

21:27 6 августа