Кришито довел счет до разгромного в игре со "Спартаком"

"Зенит" забил третий мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России. Автором гола стал защитник Доменико Кришито, который забил сопернику головой после подачи с углового. Также в этой встрече отличились Александр Кокорин и Александр Ерохин.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 3:0 57' Доменико Кришито @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/sP3uliafLd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
цскамакс
отлично
21:44 6 августа
Platinum1991
Я ставил на РАЗГРОМ Спартака в этом матче!!!
21:27 6 августа