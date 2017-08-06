Кришито довел счет до разгромного в игре со "Спартаком"

"Зенит" забил третий мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России. Автором гола стал защитник Доменико Кришито, который забил сопернику головой после подачи с углового. Также в этой встрече отличились Александр Кокорин и Александр Ерохин.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"