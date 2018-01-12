09:36 | Футбол — РФПЛ

Крис Хьютон: "Зе Луиш и "Брайтон"? Это не более чем спекуляции"

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Главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон опроверг слухи о том, что клуб ведет переговоры по покупке нападающего "Спартака"  Зе Луиша. Ранее появилась информация о том, что "Брайтон" готов заплатить за форварда 20 миллионов евро.

– Это не более чем спекуляции, – цитирует Eastbourne Herald Хьютона. – Но мы постоянно в работе. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно работаем над этим. Никаких договоренностей нет, близости к сделке не видно.

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Нужно ли "Спартаку" продавать Зе Луиша в "Брайтон"?
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КОММЕНТАРИИ (1)
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and0508

Браво .....

10:37