Крис Хьютон: "Зе Луиш и "Брайтон"? Это не более чем спекуляции"

Главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон опроверг слухи о том, что клуб ведет переговоры по покупке нападающего "Спартака" Зе Луиша. Ранее появилась информация о том, что "Брайтон" готов заплатить за форварда 20 миллионов евро.

– Это не более чем спекуляции, – цитирует Eastbourne Herald Хьютона. – Но мы постоянно в работе. Наши скауты постоянно ищут людей и анализируют игру. Всегда хочется найти оптимальное решение. Мы усердно работаем над этим. Никаких договоренностей нет, близости к сделке не видно.