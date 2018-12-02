Крицюк вернулся в состав "Краснодара", Ари и Игнатьев сыграют в атаке

Стали известны составы "Краснодара" и "Урала" на матч 16-го тура чемпионата РПЛ. Отметим, что ворота хозяев будет защищать Станислав Крицюк, ранее пять матчей в составе "быков" отыграл 19-летний Матвей Сафонов.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Панюков.

Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Бевеев, Динга, Евсеев, Чантурия, Егорычев, Араторе, Ильин, Юсупов.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Урал" начнется в 14.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи