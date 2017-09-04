Крицюк вернулся в общую группу игроков "Краснодара"

Сегодня на базе "Краснодара" состоялась тренировка команды, информирует клубная пресс-служба. Основной частью занятия стала игра в формате 11 на 11, состоявшая из трех таймов по 20 минут каждый. Помимо игроков основы в ней участвовали 12 воспитанников клубной академии, выступающих за молодежку и "Краснодар-2".

Главный тренер Игорь Шалимов в перерывах "двусторонки" перетасовывал составы команд, поэтому счет в каждом из таймов велся по отдельности. Первая 20-минутка завершилась вничью (0:0), а во второй "зеленые" забили в ворота "оранжевых" три безответных гола усилиями Федора Смолова, Торнике Окриашвили и Романа Шишкина. В третьей единственный результативный удар с самостоятельно заработанного пенальти нанес Рикардо Лаборде. Также отмечаются уверенные действия в воротах вернувшегося к работе в общей группе голкипера Станислава Крицюка.

Вторник в расписании "быков" значится выходным днем, а 6 сентября команда вновь соберется на "Четуке" и продолжит готовиться к матчу 9-го тура чемпионата России против "Уфы".