20:09 | Футбол — РПЛ

Крицюк рассказал о своей травме и сроках восстановления

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Голкипер "Краснодара"  Станислав Крицюк заявил, что у него случился рецидив травмы. 27-летний вратарь должен восстановиться через три недели. 

Друзья, болельщики! Очень много сообщений и комментариев с вопросом "Почему не играешь?" У меня травма. Думали восстановиться к матчу с ЦСКА, и все шло по плану, но случился рецидив. Примерно через 3 недели буду в строю, буду с командой на поле! 

Спасибо за вашу поддержку! - написал Крицюк в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Крицюк провел 12 игр за "Краснодар" и пропустил 9 голов. "Быки" занимают 2-е место в РПЛ после 12 туров, имея в активе 22 очка.

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